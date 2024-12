S.A. 18 agosto 2021 Il regalo di Conoci al Presidente Mattarella Il corallo di Alghero, simbolo della città e del suo territorio in omaggio al Presidente della Repubblica al termine della sua vacanza in Riviera del Corallo



ALGHERO – «La permanenza del Presidente Sergio Mattarella ad Alghero è stata un’occasione importantissima per la città, che ha onorato tutti gli algheresi e che certamente lascerà segni positivi per il futuro. Aver valorizzato il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale è stato vincente, ed ha riscontrato infatti una straordinaria attenzione, non rituale, da parte del Capo dello Stato». Così il Sindaco Mario Conoci all’indomani del ritorno a Roma del Presidente della Repubblica dopo il periodo di vacanze ad Alghero.



«Il nostro corallo, il Corallium Rubrum, la specie di corallo più pregiata del Mediterraneo – sottolinea il Sindaco - abbiamo voluto fosse al centro della visita del Presidente portando all’attenzione nazionale il simbolo della nostra città: una vetrina straordinaria per la cultura, per i nostri artigiani che lavorano con abilità straordinaria questa ricchezza inestimabile. Cultura e tradizione, la Riviera del Corallo, col suo stemma che ne porta il segno da secoli, è rappresentata fortemente, insieme all’ambiente, al territorio, tutti elementi ineguagliabilmente esaltati in questi giorni».



«Oggi il nostro corallo deve essere tutelato da un punto di vista naturalistico e ugualmente tutelato nella lavorazione da contraffazioni sempre più frequenti, e lo è anche attraverso il marchio Corallium Rubrum ad Alghero. I nostri artigiani sono una garanzia per la sua tutela e la sua valorizzazione. Abbiamo creduto - conclude il Sindaco - che questa occasione fosse importante per promuovere concretamente un elemento identitario e un prodotto di qualità legato al nome di Alghero. Un ringraziamento di cuore ai nostri pescatori e ai nostri artigiani che hanno reso possibile impreziosire la visita del Presidente col simbolo autentico della nostra città».



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci con il Presidente Mattarella