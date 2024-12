Cor 23 agosto 2021 Caos FdI, arrivano i vertici ad Alghero In serata l´atteso incontro ad Alghero tra il sindaco Mario Conoci e la coordinatrice regionale di Fratelli d´Italia, Antonella Zedda. C´è da sciogliere il caso-Di Gangi e trovare un sostituto



Nella foto: Antonella Zedda, Christian Mulas, Marco Di Dangi, Salvatore Deidda, Emanuele Beccu e Alessandro Cocco ALGHERO - Il tempo delle attese pare volgere al termine. Dopo averl'assessore Marco Di Gangi ed avergli tolto ogni delega, il sindaco di Alghero incontrerà la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda. C'è da sciogliere il caso venutosi a creare intorno all'assessore al Turismo e trovare un sostituto [ LEGGI ].Sarebbe Christian Mulas, già capogruppo in aula, il nome più accreditato a prendere le redini del partito in giunta, ma non è escluso che i vertici dinon scelgano di seguire le indicazioni iniziali, che vedevano premiare i candidati più votati alle ultime elezioni comunali.In questo caso, avendo già Adriano Grossi avuto l'indicazione neldel Parco di Porto Conte, la scelta potrebbe cadere su Lelle Simula, l'unico a non essere stato ancora chiamato a ricoprire ruoli di amministrazione. In corsa anche Sefora Salis, già coordinatrice del circolo Tricolore.Nella foto: Antonella Zedda, Christian Mulas, Marco Di Dangi, Salvatore Deidda, Emanuele Beccu e Alessandro Cocco