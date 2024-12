Cor 23 agosto 2021 Sassari: bimba precipita dal balcone Attimi di terrore a Sassari, dove nel tardo pomeriggio, per cause in corso di accertamento, un bimba sarebbe precipitata dal balcone al secondo piano di un´abitazione di via Alghero. Si tenta di ricostruire la dinamica del grave incidente



SASSARI - Attimi di terrore a Sassari, dove nel tardo pomeriggio odierno (lunedì), per cause in corso di accertamento, una bimba di appena due anni è precipitata dal balcone al secondo piano di un'abitazione di via Alghero. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata: la prognosi è riservata.