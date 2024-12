S.A. 24 agosto 2021 62 positivi e 37 quarantene ad Alghero Un trend al ribasso del numero dei positivi che si conferma costante nel mese di agosto. Crescono invece gli ospedalizzati: passano da 3 a 5; e le quarantene, da 27 a 37



ALGHERO - Ad Alghero sono 62 i nuovi contagi da Covid, in lieve calo rispetto ai 68 del report dello scorso 18 agosto. Crescono invece gli ospedalizzati: passano da 3 a 5; e le quarantene, da 27 a 37.



Un trend al ribasso, dunque, del numero dei positivi che si conferma costante nel mese di agosto, tradizionalmente quello di maggior affluenza nella Riviera del Corallo. Purtroppo la situazione peggiora nel resto dell'Isola.



Circa trenta posti letto separano la Sardegna dalla zona gialla, degenze in ballo per evitare di superare la soglia del 15% in area medica, dove ora si arriva al 12,5% (0,5% in più del giorno precedente), mentre gli ultimi dati di Agenas danno un incremento delle terapie intensive, che toccano l'11% (+1%), sopra la soglia di rischio.