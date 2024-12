S.A. 25 agosto 2021 Covid, +27 ricoveri in un giorno nell'Isola Come rilevano gli ultimi dati di Agenas c´è stato un incremento dal 12 al 14% dei posti letto in area non critica. Non va meglio nelle terapie intensive dove il limite del 10% è già stato superato



CAGLIARI - La Sardegna sempre a più a rischio per il passaggio in zona gialla dopo il balzo di ieri dei ricoveri in area medica, (+ 27 pazienti). Come rilevano gli ultimi dati di Agenas c'è stato un incremento dal 12 al 14% dei posti letto in area non critica.



Sempre più vicina, quindi, alla soglia fissata al 15%. Non va meglio nelle terapie intensive dove il limite del 10% è già stato superato, toccando l'11%.



Terzo criterio che potrebbe determinare il declassamento dell'Isola riguarda i casi per 100mila abitanti: nelle ultime due settimane la Sardegna resta molto vicina ai 150 casi, all'interno del range stabilito per il cambio colore.