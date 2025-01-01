Cor 15:25 Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici L’Assemblea generale del Consorzio Strada Vicinale Carrabuffas di Alghero, uno dei più importanti Consorzi del territorio con oltre 300 soci, ha rinnovato i propri vertici alla scadenza del quadriennio di incarico



ALGHERO - Nel corso di un affollato incontro, è stato riconfermato all’unanimità e per acclamazione Angelo Salis come Presidente, e si è quindi proceduto alla votazione per il rinnovo dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Con ampio margine di voti sono stati rieletti i quattro consiglieri uscenti: Elisabetta Murenu, Alessandro Pallotta, Carlo Rabino e Giuseppe Meroni.

Presidente e Consiglio rivestiranno la carica per i prossimi quattro anni.



«Siamo molto contenti - ha detto Angelo Salis a conclusione dei lavori - che una così ampia parte dei membri del Consorzio abbia riconfermato Presidenza e Consiglio uscenti. In questi anni abbiamo lavorato per migliorare il decoro, la sicurezza e la qualità paesaggistica del territorio di Carrabuffas. In particolare la pulizia e la messa in sicurezza della strada consortile è stata al centro delle nostre attenzioni, consentendoci di ottenere importanti e apprezzati risultati. I prossimi anni saranno molto impegnativi, soprattutto in vista delle ricadute che avrà su Carrabuffas l’apertura della nuova circonvallazione di Alghero, che interseca proprio la nostra viabilità. Ci sarà molto da fare, ma siamo pronti ad affrontare i nuovi impegni. Il primo di questi impegni sarà, già nel mese di dicembre, una nuova Assemblea generale per implementare nello statuto del Consorzio il nuovo Regolamento comunale in materia di strade vicinali».