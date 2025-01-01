Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAssociazionismo › Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici
Cor 15:25
Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici
L’Assemblea generale del Consorzio Strada Vicinale Carrabuffas di Alghero, uno dei più importanti Consorzi del territorio con oltre 300 soci, ha rinnovato i propri vertici alla scadenza del quadriennio di incarico
Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici

ALGHERO - Nel corso di un affollato incontro, è stato riconfermato all’unanimità e per acclamazione Angelo Salis come Presidente, e si è quindi proceduto alla votazione per il rinnovo dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Con ampio margine di voti sono stati rieletti i quattro consiglieri uscenti: Elisabetta Murenu, Alessandro Pallotta, Carlo Rabino e Giuseppe Meroni.
Presidente e Consiglio rivestiranno la carica per i prossimi quattro anni.

«Siamo molto contenti - ha detto Angelo Salis a conclusione dei lavori - che una così ampia parte dei membri del Consorzio abbia riconfermato Presidenza e Consiglio uscenti. In questi anni abbiamo lavorato per migliorare il decoro, la sicurezza e la qualità paesaggistica del territorio di Carrabuffas. In particolare la pulizia e la messa in sicurezza della strada consortile è stata al centro delle nostre attenzioni, consentendoci di ottenere importanti e apprezzati risultati. I prossimi anni saranno molto impegnativi, soprattutto in vista delle ricadute che avrà su Carrabuffas l’apertura della nuova circonvallazione di Alghero, che interseca proprio la nostra viabilità. Ci sarà molto da fare, ma siamo pronti ad affrontare i nuovi impegni. Il primo di questi impegni sarà, già nel mese di dicembre, una nuova Assemblea generale per implementare nello statuto del Consorzio il nuovo Regolamento comunale in materia di strade vicinali».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:19
Fipe Sud Sardegna, Frongia rieletto presidente
Il consiglio direttivo è composto da: Emanuele Frongia, presidente, Danilo Argiolas - Consigliere Maria Carta – Consigliera, Efisio Mameli - Consigliere, Antonio Musiu, consigliere, Luigi Pomata - Consigliere, Simone Pili - Consigliere
24/11Ad Alghero Fidapa ricorda il 25 novembre
20/11Nasce Fertilia Grandi eVenti
19/11Le esperienze migratorie ad Alghero
13/11Circolo Filatelico Algherese: due ori a Siracusa
11/11Nasce il Comitato Predda Niedda
6/11Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina
6/11Confcommercio: Casu presidente regionale
31/10Genitori e figli: patto per l´educazione ad Alghero
28/10Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
25/10Fidapa Alghero: presidente Neria De Giovanni
« indietro archivio associazionismo »
25 novembre
Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto
25 novembre
«Si ripristini l’Ufficio Invalidi civili ad Alghero»
25 novembre
Il grande pasticcio del semestre filtro per la facoltà di medicina



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)