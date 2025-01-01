Cor 14:21 Alghero libri: famiglie in libreria niziano gli appuntamenti natalizi della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Nell´ultimo weekend di novembre la libreria dedicherà due serate a due speciali libri per bambini, famiglie e sognatori di tutte le età, in collaborazione con l´Ufficio Politiche familiari



ALGHERO - Venerdì 28 novembre alle ore 18 in sala Sari (ex Avis, fronte libreria) del Liceo Classico sarà presentato il libro "Flash e il premio Elfo dell'anno", un lavoro speciale, risultato di diversi anni di esperienza di animazione da parte dell'autore in contesti natalizi. Si tratta dei racconti degli elfi che l'autore ha incontrato, con i quali ha collaborato e condiviso momenti speciali nelle settimane prima del natale, negli ultimi anni. Al Polo Nord fervono i preparativi per Natale e come sempre c'è un premio speciale in palio: il Cappello d'Oro dell'Elfo dell'Anno! L'Elfo Flash protagonista di questo primo libro affronterà sfide e imprevisti e con un pizzico di magia vivrà un'avventura piena di dolcezza, spirito natalizio e risate a non finire. Tra lettere smarrite, dolcetti profumati e renne impazienti... riuscirà Flash a dimostrare di essere l'Elfo giusto?



Luca Fausto Sequi, curatore e realizzatore per anni del Villaggio di Natale di Oristano, Elfo lui stesso a capo di una squadra di giovani aiutanti di Babbo Natale, vive e lavora ad Alghero da diversi anni. Specializzato nel settore degli allestimenti a tema, organizzatore di eventi, fa parte del direttivo del centro Commerciale Naturale "Al centro storico".



Sabato 29 novembre alle ore 18 sempre sala Sari (ex Avis, fronte libreria) del Liceo Classico sarà invece presentato il libro di Eleonora Cattogno "Storia di due strani strumenti per le menti" (Sabir ed), il racconto di due personaggi insoliti. Un uomo che attraversa i luoghi e varca i confini del tempo con uno strano strumento: l’ispirapolvere. Cosparge gli uomini di una polvere speciale capace di trasmettere idee geniali in ogni settore. E una donna con uno spazzolino da menti, che libera le menti dai cattivi pensieri. Entrambi vogliono aiutare gli altri, entrambi credono di avere in mano l'unico strumento necessario per aiutare l'umanità. Studiandosi reciprocamente - un pò criticandosi, un po' stupendosi - ma sempre cordialmente, impareranno loro stessi a vedere il mondo da un'altra prospettiva.



Nella foto: Mauro e Filomena Ledda, responsabili Ufficio Politiche familiari Alghero