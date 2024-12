S.A. 28 agosto 2021 L´algherese Ilaria Piras sogna la Scala Piccada L´algherese Ilaria Piras parteciperà allo slalom in salita Seredda-Ittiri, a bordo di una Saxo 1600 cc per il gruppo N



ALGHERO - L' Audax calcio A5 scommette su Ilaria Piras, giovane pilota algherese. Domenica prossima a Ittiri l'algherese Ilaria Piras parteciperà allo slalom in salita Seredda-Ittiri (61 iscritti di cui 3 donne) a bordo di una Saxo 1600 cc per il gruppo N. La ventinovenne contattata al telefono dichiara: «vedendo mio babbo correre è scattata quella molla improvvisa che mi ha permesso di salire in macchina a 18 anni e dove mi trasformò e mi trovo a mio agio. La passione mi porta a correre saltuariamente qualche gara perché le spese sono tante e spero un giorno di avere una macchina tutta mia».



«In Sardegna - prosegue - attualmente siamo all'incirca 10 donne impegnate nel mondo dei motori. Spero l'anno prossimo di coronare il sogno di correre la Scala Piccada. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che con un piccolo contributo, per me grande, mi permetteranno di correre domenica: Audax calcio A5, Seastar, Dalegroup, Rumpura, officina Simula, Nordcar Marrone, falegnameria Sechi Bruno, Antonio Pingiori parrucchieri, Pgs, centro estetico Afrodite, Ittifer e la mia preziosa famiglia». Il messaggio di Ilaria è forte e chiaro per tutti: «ragazzi e ragazze non smettete di rincorrere i vostri sogni».



Nella foto: Ilaria Piras