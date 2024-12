S.A. 28 agosto 2021 Covid: più ricoveri e 3 decessi, apre nuovo reparto Si registrano oggi 187 ulteriori casi confermati di positività al Covid, ma mancanoi i dati provenienti da Carbonia, Oristano, Nuoro e Olbia, perché non pervenuti all´Ats.



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 187 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2994 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6702 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (4 in meno rispetto a ieri).



I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (+ 7 rispetto a ieri). 7728 sono i casi di isolamento domiciliare (138 in meno rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 63 anni e una donna di 70, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 63 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna. I numeri dei positivi in calo ma mancanoi i dati provenienti da Carbonia, Oristano, Nuoro e Olbia, perché non pervenuti all'Ats.



Il reparto di Chirurgia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari è stato riconvertito in reparto Covid con 21 nuovi posti letto. Salgono così a quattro i reparti destinati esclusivamente ai pazienti positivi al SS. Trinità, a cui si aggiunge una terapia intensiva, mentre sono due, uno di degenza ordinaria e uno di rianimazione, all'ospedale Binaghi, sempre nel capoluogo sardo.