G.P. 31 agosto 2021 Passeggiate al tramonto col Fai Ultimi due appuntamenti con le “Sere Fai d’estate 2021” alla Batteria Militare Talmone - Punta Don Diego, Palau. Giovedì 2 e 9 settembre Passeggiata al tramonto, dalle ore 16 alle 20



PALAU - Giovedì 2 e 9 settembre la Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego a Palau, importante testimonianza della storia militare del nostro Paese affidata in concessione al FAI dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2002, ospiterà gli ultimi due appuntamenti del calendario delle “Sere FAI d’Estate” 2021. Dalle ore 16 alle 20 sarà possibile partecipare all’evento Passeggiata al tramonto, una camminata alla scoperta dello straordinario paesaggio di Punta Don Diego accompagnati da una guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche): graniti monumentali, profumo di macchia mediterranea, sentieri naturali, punti panoramici e spiagge da sogno.



L'itinerario ad anello condurrà dal sentiero di Costa Serena fino alla meravigliosa Cala di Trana, per proseguire poi sulla vedetta di Monte Don Diego, dove dalla torretta di avvistamento sarà possibile godere di uno straordinario panorama con vista sull'arcipelago. A seguire, visita guidata alla Batteria Militare Talmone e passeggiata al tramonto sul sentiero costiero della spiaggia delle piscine. Lungo l'itinerario sono previste soste per una nuotata rinfrescante nel mare più bello di Palau. L’escursione, della durata di circa 4 ore, è consigliata a partire dai 12 anni. Posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito www.serefai.it.



Giovedì 9 settembre la Batteria Militare Talmone sarà inoltre protagonista di un altro evento da non perdere: il Bene del FAI ospiterà infatti una delle tappe della XXV edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano diretto da Paolo e Nanni Angeli e, alle ore 11.30 vedrà esibirsi il musicista Marcellì Bayer al sax baritono, che per l’occasione presenterà il suo album La Filatura. La partecipazione al concerto è gratuita ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione sul sito www.isolecheparlano.it. Per chi lo volesse, prima dell’inizio del concerto il FAI propone una passeggiata accompagnata fino alla Batteria, con partenza alle ore 9, seguita da una visita guidata al Bene.



Nella foto (di Pieluigi Dessi): la batteria militare Talmone a Palau