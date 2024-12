Cor 1 settembre 2021 Temussi rinnova fiducia a Greco che serra le fila Ats non accoglie le dimissioni del direttore del presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri. Così Gioacchino Greco incassa la nuova fiducia e dispone una serie di disposizioni interne stringenti nei confronti di tutto il personale Terremoto in ospedale, Greco si dimette e accusa

in ospedale, Greco si dimette e accusa Ats chiude Ittiri: pazienti a Ghilarza, medici ad Alghero Il Commissario dell'non accoglie le dimissioni del direttore del presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri. Così Gioacchino Greco incassa la nuova fiducia e dispone una serie di disposizioni interne stringenti nei confronti di tutto il personale



terremoto generato nei piani alti delle diverse direzioni dei reparti rimane, quelle che rientrano, stando a quanto apprende Alguer.it, sono le dimissioni. Proprio come accaduto nel recente passato. A distanza di sei giorni dalla lettera con cui il direttore del Presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri comunicava al Commissario dell'Ats ed ai vertici dell'Assl di Sassari le proprie «irrevocabili dimissioni» a causa delle «gravi interferenze sulle attività del Presidio», con una lunga serie di accuse indirizzate al direttore del Dipartimento dei Presidi, ma anche alla direzione della Medicina, del Pronto Soccorso e del centro Covid+ del Marino, Gioacchino Greco ritorna sui suoi passi e saldamente a capo della struttura [



Sarebbe stato lo stesso Commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi, a rigettare le dimissioni e rinnovare la fiducia «per le capacità ed il buon senso gestionale». Tanto che il dottor Greco, forte della nuova investitura, dispone e dirama una lunga serie di nuovi stringenti indirizzi con effetto immediato, ricordando a tutti che la mancata ottemperanza comporterà «la segnalazione ai competenti organi per l'adozione di provvedimenti disciplinari».



Nella missiva si rimarca come l'intera gestione igienico-sanitaria ed il coordinamento delle correlate attività sia di esclusiva competenza del direttore, ed ogni attività diversa da quelle concordate necessiti della preventiva autorizzazione. C'è di più: vengono annullate con effetto immediato tutte le disposizioni impartite per le vie brevi e le eventuali nomine di delegati, con «tutti gli operatori che dovranno attenersi alle disposizioni vigenti e non potranno adottare nuovi provvedimenti in assenza di autorizzazione». Sono altresì vietati i cosiddetti «appoggi» presso altri reparti ed «eventuali criticità dovranno essere riferite in prima istanza al direttore del presidio». Infine Gioacchino Greco si rivolge alla referente del Centro Covid+ dello Stabilimento Regina Margherita che dovrà inviare quotidiana comunicazione dell'occupazione dei relativi posti letto attivati.



