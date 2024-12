Cor 1 settembre 2021 Chiude l´ospedale a Ittiri, pazienti a Ghilarza Situazione esplosiva a Ittiri, dove l´Ats, senza informare nessuno, ne familiari tanto meno l´amministrazione comunale, ha deciso la temporanea chiusura del reparto di Lungodegenza dell´ospedale per utilizzare il personale ad Alghero



Ats Sardegna ha deciso d'imperio e senza alcuna concertazione la chiusura del reparto di Lungodegenza. Una disposizione del Commissario straordinario Massimo Temussi avrebbe stabilito il trasferimento dei pazienti da Ittiri al presidio sanitario di Ghilarza. Il tutto per permettere il trasferimento del personale medico, infermieristico e ausiliario presso l'ospedale di Alghero, al fine di garantire l'attivazione di ulteriori 18 posti letto nell'area Covid del Regina Margherita. Nessuna concertazione e ne comunicazione perfino all'Amministrazione comunale ed al sindaco che si dice sbalordito e parla di grave sgarbo istituzionale ed enormi disagi per i pazienti ed i loro familiari.



Nella foto: il sindaco di Ittiri, Antonio Sau ALGHERO - Situazione delicata nel presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri. Alle note vicende che coinvolgono la direzione, alle prese con frizioni interne e dimissioni appena rientrate [ LEGGI ], si aggiungono nuove disposizioni che coinvolgono lo stabilimento di Ittiri e creano nuove tensioni. La direzione generale dell'Sardegna ha deciso d'imperio e senza alcuna concertazione la chiusura del reparto di Lungodegenza. Una disposizione del Commissario straordinario Massimo Temussi avrebbe stabilito il trasferimento dei pazienti da Ittiri al presidio sanitario di Ghilarza. Il tutto per permettere il trasferimento del personale medico, infermieristico e ausiliario presso l'ospedale di Alghero, al fine di garantire l'attivazione di ulteriori 18 posti letto nell'area Covid del Regina Margherita. Nessuna concertazione e ne comunicazione perfino all'Amministrazione comunale ed al sindaco che si dice sbalordito e parla di grave sgarbo istituzionale ed enormi disagi per i pazienti ed i loro familiari.Nella foto: il sindaco di Ittiri, Antonio Sau