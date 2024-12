S.A. 4 settembre 2021 Navi, dal 13 settembre stop al Civitavecchia-Cagliari La rotta, infatti, è gestita da Tirrenia in regime di libero mercato e potrebbe non garantirla durante l´inverno. La situazione dei collegamenti navali si complica e non ci si poteva aspettare altro dopo un bando e due manifestazioni d´interesse andati deserti



CAGLIARI - Un'altra tegola per i trasporti da e per la Sardegna. Dopo la sospensione dei voli in continuità territoriale, si va verso la sospensione della tratta Civitavecchia-Cagliari.



Dal 13 settembre, infatti, non è previsto nessun traghetto in servizio su uno dei collegamenti principali per la Sardegna, dopo la Genova-Porto Torres e la Civitavecchia-Olbia. La rotta, infatti, è gestita da Tirrenia in regime di libero mercato e potrebbe non garantirla durante l'inverno.



La situazione dei collegamenti navali si complica e non ci si poteva aspettare altro dopo un bando e due manifestazioni d'interesse andati deserti. La Regione, già a fine luglio, aveva chiesto al ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile (Mims) un bando unico su tutti i collegamenti da e per l'isola.