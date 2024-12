Mimmo Pirisi 4 settembre 2021 L'opinione di Mimmo Pirisi Cra, spese e scelte senza condivisione



Continuiamo a leggere sugli organi di stampa e sulle bacheche comunali di interventi e scelte dell’amministrazione Conoci sugli anziani del CRA, prima del trasferimento imminente da Fertilia all’albergo Green Hotel per i prossimi almeno 6 anni, al costo di 250 mila euro l’anno di affitto. Ora la spesa di altri 310 mila euro di arredi. Tutte scelte legittime e sicuramente necessarie, che miglioreranno il vivere quotidiano dei nostri anziani, ma quello che ci fa riflettere è il fatto che investimenti così importanti dal punto di vista economico, che dureranno anni, con prelievi costanti delle casse comunali e quindi dei cittadini, non vengano discussi e dibattuti almeno nelle rispettive

commissioni e nel consiglio comunale. Come se tali scelte interessino e riguardino solo una parte o che siano datate all’anno in corso, cosa che non corrisponde al vero, visto che tali scelte impegneranno il comune di Alghero per i prossimi 6-8 anni (se si considerano i ritardi per la scelta

dell'attuale amministrazione di ristrutturare il vecchio CRA) e quindi ben oltre la fine di questa amministrazione in carica . Ritengo, proprio per questo, che tale decisione, cosi come altre, che impegnano il comune ben oltre la fine della legislatura, debbano passare anche dentro una

riflessione più ampia e condivisa.



*capogruppo Pd Alghero