Cor 5 settembre 2021 Incinta rischia la morte a 39 anni, volo da Alghero Trasporto urgente a bordo di un aereo militare per salvare la vita alla donna, ricoverata all´ospedale del Cuore Pasquinucci, in provincia di Massa. Grazie al tempestivo intervento dei militari, la donna è stata salvata



ALGHERO - Trasporto urgente a bordo di un Falcon del 31° Stormo dell'Aeronautica militare per salvare la vita a una donna di 39 anni, incinta, in pericolo di vita. L'aereo è decollato dall'aeroporto di Alghero diretto a Pisa. La signora, residente nel nord Sardegna, si trovava in gravi condizioni a causa di un problema cardiovascolare. Ragione per la quale doveva essere ricoverata d'urgenza all'ospedale del Cuore Pasquinucci, in provincia di Massa, il nosocomio specializzato proprio nel trattamento di patologie cardiovascolari.