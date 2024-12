G.P. 7 settembre 2021 Ferrovie storiche: premiate Sadali e Tempio Sadali e Tempio premiate stazioni storiche per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Orgoglio da parte di Romina Mura, oggi presidente della commissione Lavoro della Camera ed ex Sindaco di Sadali



NUORO - Sadali e Tempio Pausania sono fra le settanta stazioni ferroviarie italiane piccole, pregevoli e poco conosciute che saranno premiate per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica dall’Associazione Europea Ferrovieri e Assoutenti Italia. E’ una bella notizia e un giusto riconoscimento a realtà meritevoli di essere conosciute e valorizzate a livello nazionale.



«Orgogliosa – sottolinea Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera - per il riconoscimento ottenuto dalla ultracentenaria stazione del Comune di Sadali di cui sono stata sindaca, che è un pezzo di storia sociale ed economica della Sardegna e oggi fermata del Trenino verde ed elemento architettonico e culturale dello sviluppo turistico del territorio, fra l’altro interessata da un importante intervento di riqualificazione».



«Sono felicissima per l’ingresso nella prestigiosa lista di un gioiello storico-artistico qual è la stazione di Tempio Pausania che ancor più dopo il recupero - conclude la parlamentare - merita di essere conosciuta con tutto il suo apparato museale».



Nella foto: Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera