La presidente Casellati all´Ecomuseo Egea

FERTILIA - Nei giorni scorsi il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato l'Ecomuseo Egea di Fertilia, accolta da Rossana Kucich, presidente dell'associazione EGea e da Elena Fustini, presidente della Cooperativa Sociale Solomare. Ad accompagnarla nel padiglione, Mauro Manca, direttore organizzativo del museo algherese.



La presidente conosceva in modo dettagliato le vicende dell'esodo Giuliano Dalmata ed ha potuto approfondire numerosi temi ed aspetti grazie alla presenza di Marisa Brugna. Ha seguito con estremo interesse la descrizione della installazione dei "Fili della Memoria" da parte dell'architetto Stefano Govoni. Al termine della visita le sono stati donati due libri, il primo dal titolo "Memoria Negata", scritto dall'esule Istriana Marisa Brugna ed il secondo dal titolo "Rotta 230° - Fertilia e i suoi protagonisti" scritto dallo stesso Mauro Manca.



La visita, che si è tenuta in un clima di grande cordialità, ha rappresentato per gli organizzatori del Museo un momento di grande commozione. Il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato per qualche settimana in città per le meritate vacanze estive, ha ringraziato gli organizzatori esprimendo sentimenti di stima e gratitudine per il grande impegno profuso e per il costante lavoro di conservazione della memoria di una delle pagine di storia meno conosciute del Paese.