S.A. 10 settembre 2021 Maltempo ferma i vaccini a Sassari Allagato e chiuso per tutta la giornata l´hub cittadino alla promocamera. Sempre per il maltempo è rinviato a venerdì prossimo 17 settembre l´Open day vaccinale dell’Aou



SASSARI - Niente vaccini anticovid oggi a Sassari: resterà chiuso per tutta la giornata l'hub vaccinale allestito nel capannone di Promocamera che si è allagato a causa del temporale che stanotte ha creato molti disagi in città. La giornata di vaccini sarà recuperata domenica.



Sempre per il maltempo è rinviato a venerdì prossimo 17 settembre l'Open day vaccinale dell’Aou di Sassari. Per la giornata di venerdì 17 settembre sarà necessaria la prenotazione sul portale delle Poste per accedere al centro vaccini dell’Aou di Sassari.



Gli orari del nuovo Open day saranno sempre dalle 16 alle 22. L’invito resta aperto a tutte le fasce d'età e in particolare ai ragazzi dai 12 anni in su.