S.A. 12 settembre 2021 Schiacciato da un masso, muore turista tedesco Un giovane escursionista tedesco è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato colpito da un masso che si è staccato da una parete rocciosa. L´uomo era impegnato con altri amici in una arrampicata a Fluminimaggiore



FLUMINIMAGGIORE - Tragedia durante una arrampicata a Fluminimaggiore, nel sud Sardegna. Un giovane escursionista tedesco è morto dopo essere stato colpito da un masso che si è staccato da una parete rocciosa.



Non sarebbe in pericolo di vita un'amica che è precipitata a terra da un'altezza non troppo elevata. Con loro una comitiva di altre tre persone.



Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di due elicotteri del 118 partiti da Alghero e Cagliari e delle squadre del Soccorso alpino di Cagliari e Medio Campidano, seguiti poi dai volontari di Fluminimaggiore e dai carabinieri. I feriti sono stati recuperati dal 118 con il supporto del Soccorso alpino e stabilizzati. Il giovane schiacciato dal masso è morto in elicottero durante il trasportato in ospedale. L'amica è stata ricoverata. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia.