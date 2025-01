G.P. 14 settembre 2021 Conchiglie e sabbia: sequestri Aeroporto di Alghero: sequestri di sabbia, ciottoli e conchiglie illecitamente prelevati dagli arenili sardi di Is Aruttas, Badesi, Marina di Sorso, Costa Paradiso, La Maddalena, Porto Conte e Maria Pia ad Alghero



ALGHERO - Nonostante l’inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla Legge Regionale n. 16/2017 e il tentativo di sensibilizzazione, continuano copiosi i furti di materiale dai litorali sardi. Come previsto dalla normtiva, per i passeggeri coinvolti è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro.



Nella seconda quindicina di agosto e nei primi giorni di settembre 2021, presso l'aeroporto di Alghero i funzionari ADM, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno sequestrato un notevole quantitativo di sabbia, ciottoli e conchiglie trovati in possesso di alcuni passeggeri in partenza.



Sono stati complessivamente rinvenuti 10 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, circa 1.300 ciottoli di mare e 240 conchiglie illecitamente prelevati dagli arenili di Is Aruttas, Badesi, Marina di Sorso, Costa Paradiso, La Maddalena, Porto Conte e Maria Pia ad Alghero.