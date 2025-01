S.A. 15 settembre 2021 Stop scuolabus a Porto Torres, poche domande Non essendo quindi efficiente ed efficace attivare un servizio per così pochi richiedenti, si stanno attivando soluzioni alternative per chi ha chi ha presentato la domanda nei termini



PORTO TORRES - A Porto Torres non è pervenuto un numero sufficiente di domande per attivare il servizio del trasporto scolastico, e l'amministrazione comunale sta lavorando a soluzioni alternative per garantire l'intervento a quei pochi che hanno presentato la richiesta. Il Comune aveva avviato a giugno e a luglio due ricognizioni per programmare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti che risiedono nell'agro e per chi è portatore di una disabilità.



Negli ultimi anni era già diminuito il numero degli utenti e aumentati i costi del servizio che dava risposte a circa otto famiglie. Una dinamica che rendeva estremamente oneroso il mantenimento del servizio alle condizioni passate. L'avviso pubblico ha così consentito di accertare il numero di utenti che ha effettivamente bisogno di accedere al servizio: sono arrivate pochissime domande.



Non essendo quindi efficiente ed efficace attivare un servizio per così pochi richiedenti, si stanno attivando soluzioni alternative per chi ha chi ha presentato la domanda nei termini (residenti nell'agro o portatori di disabilità che siano in regola con il versamento dei contributi negli anni precedenti) come contributi o altre forme di supporto. «È una soluzione che ci consente di garantire il servizio anche se con modalità differenti», dichiara l'assessora alla Pubblica istruzione, Simona Fois.