S.A. 15 settembre 2021 Paltrinieri e i big del nuoto ad Alghero Paltrinieri e Verani per la presentazione degli eventi di nuoto di fondo. Ad Alghero il campionato italiano paralimpico in programma nelle acque di Mugoni. Venerdì conferenza stampa al Quarter



ALGHERO - Il grande nuoto ad Alghero con l’8^ campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere e 8^ Freedom in Water. La manifestazione, in programma nelle acque di Mugoni, a Porto Conte, il prossimo 18 settembre, assegna il Titolo di Campione Italiano Paralimpico in acque libere ed è valida come tappa nazionale del circuito FIN che assegnerà il titolo a fine stagione.



La presentazione si terrà venerdì 17 alle ore 11, presso la Sala della Fondazione di Alghero, al Quarter. Saranno presenti, oltre al sindaco Conoci e al presidente della Fondazione Alghero Delogu: Gregorio Paltrinieri Campione olimpico ai recenti giochi di Tokyo; Dario Verani bronzo agli europei di Budapest 2021; Roberto Del Bianco responsabile delle nazionali della Fin; Danilo Russu Presidente Fin; Silvia Fioravanti delegata Finp; Ninni Gambino consigliere nazionale della FINP; Stefano Rubaudo responsabile della nazionale di fondo.



La conferenza stampa sarà anche occasione per presentare anche la tappa di Coppa Len, coppa europea in acque libere, in programma ad Alghero il 9 ottobre, che vedrà la presenza di numerose medaglie olimpiche e i migliori atleti al mondo nella disciplina open water.



Nella foto: Gregorio Paltrinieri