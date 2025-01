Cor 16 settembre 2021 Due weekend col cine-teatro a Sassari Negli ultimi due fine settimana di settembre, sempre alle ore 18 al Cine Teatro Astra di Sassari in Corso Cossiga 5, andranno in scena due spettacoli di teatro per ragazzi



SASSARI - Negli ultimi due fine settimana di settembre, sempre alle ore 18 al Cine Teatro Astra di Sassari in Corso Cossiga 5, andranno in scena due spettacoli di teatro per ragazzi che chiuderanno la rassegna “Il teatro dei piccoli”, organizzata nel corso dell'estate da La botte e il cilindro nello spazio all’aperto adiacente al teatro. «Con questi due spettacoli della compagnia Aida di Verona e Teatro verde di Roma, chiudiamo in levare la nostra rassegna estiva dedicata ai più piccoli - dice Pier Paolo Conconi, direttore artistico de La botte e il cilindro - saranno i nostri due primi spettacoli programmati al Cine Teatro Astra. Questa breve parentesi settembrina ci servirà per preparare la nuova stagione di Famiglie a Teatro che partirà già il 1 ottobre».



Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre alle ore 18 andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Suoni in rivolta” della Fondazione AIDA di Verona. Si tratta di un divertente spettacolo musicale dedicato ai più piccoli e scritto da Alice Canovi. Sabato 25 e domenica 26 settembre sempre alle 18 andrà in scena lo spettacolo “I vestiti nuovi dell’imperatore” della compagnia Teatro Verde di Roma. Si parte venerdì 17 con la storia di Maga Stornella, talmente ossessionata dalla musica da essere disposta a tutto pur di diventare la migliore musicista sul pianeta. Ecco perché lei e il suo fedele aiutante Wolfgango (bis bis bis nipote del famoso Mozart) hanno progettato una pozione infallibile per produrre il suono perfetto. Qualcosa però va storto e tutti i suoni del mondo si ribellano, rendendo Wolfgango sordo e muto.



Sarà compito di Maga Stornella assieme all’aiuto prezioso dei bambini, riuscire a convincere i suoni a tornare ad abitare il corpo e le orecchie del povero Wolfgango, più armoniosi che mai! Per aiutarlo bisognerà cercare i suoni ribelli e scovarli da dove si sono nascosti. Strumenti musicali, i suoni del mondo e il nostro stesso corpo saranno i fedeli aiutanti in questa sfida all’ultima nota! In scena Alice Canovi interpreterà Maga Stornella e Riccardo Carbone vestirà i panni di Lacché Wolfgango. Lo spettacolo vuole essere un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono. Per fare ciò si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda. Il biglietto di ingresso è di € 9,00 il ridotto € 6,00. Prenotazioni a bigliettibottecilindro@gmail.com.