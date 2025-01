Cor 16 settembre 2021 Torna l’ appuntamento con EnerLoc Il 23 settembre, alla Camera di Commercio di Sassari, l’appuntamento annuale, promosso e organizzato da PromoPA Fondazione e con il patrocinio dell’ENEA, per la giornata dedicata al presente e al futuro green, all’energia pulita, alla mobilità e all’edilizia sostenibili alla luce del PNRR/Recovery fund e delle norme attuative



SASSARI - Torna l’ appuntamento con EnerLoc. In questa edizione 2021, la quindicesima, che si terrà giovedì 23 settembre, come di consueto ospite della Camera di commercio di Sassari, il focus sarà su “La transizione energetica e le opportunità del PNRR - Superbonus, mobilità sostenibile e comunità energetiche”, con il coordinamento scientifico del professor Romano Giglioli, Ordinario di Sistemi Elettrici dell’Università di Pisa



Come si evolvono il mercato e la domanda dei cittadini e imprese in tema di mobilità sostenibile, edilizia e infrastrutture efficienti ed energia pulita alla luce del PNRR/Recovery fund e delle norme attuative. Quali le risposte concrete per chi intenda costituire le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili - CER. Quali soluzioni per favorire la mobilità sostenibile anche nel complesso quadro della pandemia. Questo e altro nella XV edizione di EnerLoc. che si svolge in concomitanza con la partenza del Recovery fund italiano che prevede progetti specifici in materia. A parlarne, confrontarsi e illustrare lo stato dell’ arte saranno i maggiori esperti nazionali insieme con i rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna e i protagonisti di progetti ed esperienze virtuosi.



«La transizione energetica rappresenta una opportunità imprescindibile per il nostro territorio - sottolinea l’assessore all’Industria della Regione Sardegna Anita Pili -. È questo il momento in cui una visione concreta e al contempo coraggiosa, può costruire gli elementi affinché non soltanto si affronti il momento di ‘passaggio’ ma si consolidino le basi per un vero sviluppo basato sull’innovazione sostenibile dei nostri processi industriali e del nostro modo di produzione e di consumo dell’energia. All’apice della nostra strategia rimane l’ interesse del nostro territorio, delle nostre imprese e soprattutto delle nostre comunità».



«Tutti i temi che si legano allo sviluppo territoriale e che transitano necessariamente sui percorsi relativi alla salvaguardia ambientale, non possono che essere una priorità – aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - che il nostro ente segue operativamente da anni. E momenti di analisi e confronto come quelli proposti da Ener.Loc rivestono particolare rilevanza per l’individuazione di buone pratiche, scenari e strategie da trasferire in ambito locale».