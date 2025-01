video Cor 17 settembre 2021 Alghero capitale del Nuoto, nel weekend le gare



Alghero capitale del nuoto. Nel weekend il campionato italiano paralimpico in programma nelle acque di Mugoni. La conferenza stampa di presentazione al Quarter. Si tratta dell´8° Campionato Italiano di nuoto paralimpico in acque libere "Freedom in Water". Le immagini di questa mattina