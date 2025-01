S.A. 20 settembre 2021 1230 kg di riufiuti raccolti a Mugoni Giornata di pulizia della Pineta Mugoni sabato 18 settembre. Accoglienza dei Tetragonauti onlus impegnata nel reinserimento in società di giovani disagiati



ALGHERO - Sabato 18 settembre, nel giorno della grande pulizia organizzata dall’Associazione WeClean a pineta Mugoni in stretta collaborazione con il Parco di Porto Conte, sono arrivati dal mare, a bordo di Lady Lauren – splendido veliero di 22 metri - le ragazze e i ragazzi dell’Associazione “I Tetragonauti”, onlus impegnata nel reinserimento in società di giovani disagiati, che in 18 giorni di navigazione hanno raccolto i rifiuti, soprattutto plastiche e microplastiche, presenti nel mare intorno alla Sardegna.



L’incontro tra i volontari e le squadre di WeClean e questi giovani originari di molte regioni italiana è stato particolarmente significativo. I Tetragonauti, accompagnati da Antonella Derriu, che a nome del Parco ha fatto gli onori di casa e ha illustrato le bellezze naturalistiche e uniche del luogo, si sono subito organizzati in una squadra WeClean davvero speciale, e dotati di magliette, berretti, sacchi e pinze di raccolta, hanno contribuito alla raccolta dei 1.230 chili di rifiuti abbandonati computati a fine giornata.



«Un evento, questo arrivo in rada, questo sbarco, e questo incontro, che ha suscitato entusiasmo ed emozione - ha commentato Elisabetta Murenu, presidente di WeClean - E’ nato con grande spontanietà un ponte vero e concreto tra le nostre squadre di terra e questi giovani venuti dal mare, nel segno del rispetto per l’ambiente e dell’amicizia tra tante e tanti giovani. La giornata di avvio del gemellaggio tra Pineta Mugoni e WeClean, che come per le dune e la pineta già adottate a Maria Pia avvia un percorso di protezione e valorizzazione che si estenderà anche a tutto il prossimo anno, ha assunto così un significato ancora più speciale».

Significato, quello legato a questa nuova adozione, pienamente colto con la loro presenza anche dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci e dall’assessore all’Ambiente Montis, entrambi presenti a Pineta Mugoni.