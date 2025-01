Cor 21 settembre 2021 Anche a Sassari Fridays For Future Anche a Sassari ci sarà un evento coordinato con il resto del mondo. In piazza Castello alle ore 9 gli attivisti terranno un sit-in per sostenere la mobilitazione globale



SASSARI - Fridays For Future torna nelle piazze. Il movimento Fridays For Future, dopo uno stop causato dalla pandemia, torna a riempire le piazze di tutto il mondo venerdì 24 settembre, per protestare ancora una volta contro le misure politiche inefficienti volte a contrastare il cambiamento climatico. Anche a Sassari ci sarà un evento coordinato con il resto del mondo. In piazza Castello alle ore 9 gli attivisti terranno un sit-in per sostenere la mobilitazione globale e parlare di problemi locali collegati all'inquinamento, alla crisi ambientale e al futuro che ci aspetta.