«Sport e politica, disastro ad Alghero»

«Non esiste un playground. Dopo che, nella scorsa consiliatura, alcuni esponenti dell’attuale giunta, per ricercare visibilità, fecero di tutto per impedire che - grazie a una donazione privata - si riqualificasse il campo da basket della Mercede a vantaggio di tutta la comunità, oggi, dopo aver distrutto quella possibilità, neppure ci si preoccupa di realizzare un altro spazio a disposizione di tutti coloro che desiderano fare 2 tiri a canestro in libertà. Il pasticcio da 700mila del bando per il campo del Carmine, insomma, non è certo un episodio isolato, ma l’ennesimo disastro dovuto alla totale disattenzione per lo sport della maggioranza targata Conoci» concludono i consiglieri comunali di Alghero. ALGHERO - «La perdita del finanziamento del bando ministeriale “Sport e periferie” e la conseguente rinuncia ai previsti 700.000 euro, da utilizzarsi per il campo sportivo del Carmine, rappresenta l’ennesimo flop di una politica sportiva inesistente. La sensazione palpabile è che la giunta Conoci non abbia proprio alcun interesse per lo sport e per la realizzazione delle opere pubbliche ad esso connesse». Ci va giù pesante l'opposizione consiliare ad Alghero, dopo il nuovo flop sul bando pubblico che avrebbe consentito alla città di introitare fondi importanti per sopperire alle drammatiche condizioni in cui versano i campi sportivi algheresi [ LEGGI ].«Il campo sportivo Mariotti oramai da tempo è stato adibito a parcheggio, il campo di Fertilia versa in completo abbandono, la piscina comunale scoperta è chiusa da tre estati, in attesa che la maggioranza di cdx si decida a intervenire per ristrutturarla e riaprirla. I lavori della piscina coperta sono fermi da oltre un anno e, nella speranza che gli algheresi non si accorgano, nessun assessore (né quello allo sport, né quello alle opere pubbliche) ne parla neppure più» sottolineano Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras.«Non esiste un playground. Dopo che, nella scorsa consiliatura, alcuni esponenti dell’attuale giunta, per ricercare visibilità, fecero di tutto per impedire che - grazie a una donazione privata - si riqualificasse il campo da basket della Mercede a vantaggio di tutta la comunità, oggi, dopo aver distrutto quella possibilità, neppure ci si preoccupa di realizzare un altro spazio a disposizione di tutti coloro che desiderano fare 2 tiri a canestro in libertà. Il pasticcio da 700mila del bando per il campo del Carmine, insomma, non è certo un episodio isolato, ma l’ennesimo disastro dovuto alla totale disattenzione per lo sport della maggioranza targata Conoci» concludono i consiglieri comunali di Alghero.