S.A. 25 settembre 2021 Domenica ai Bastioni con Plasticfree La onlus ha organizzato 330 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l´obiettivo di raccogliere oltre 100mila chili di plastica e rifiuti in un solo giorno. Il punto di ritrovo è di fronte al Dipartimento di Architettura. Iscrizione obbligatoria



ALGHERO - Domenica 26 settembre sarà la giornata nazionale Plasticfree, la onlus nata nel 2019 come realtà digitale e diventata una delle più influenti sulla sensibilizzazione in tema di sensibilizzazione, raccolta e riciclo della plastica. Si terranno ben 330 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di raccogliere oltre 100mila chili di plastica e rifiuti in un solo giorno.



All'appello non poteva mancare Alghero. Il punto di ritrovo è di fronte al Dipartimento di Architettura e le operazioni si concentreranno sui bastioni Marco Polo.



La durata è di circa due ore. E' obbligatoria la prenotazione per la copertura assicurativa (per informazioni 3280853006).