S.A. 27 settembre 2021 Sassarese accoltellato davanti al tabacchino La discussione, a quanto pare per futili motivi, tra la vittima e il suo aggressore è iniziata nel quartiere di Latte Dolce, di fronte a una tabaccheria. L´uomo è ricoverato in gravi condizioni, il presunto responsabile è stato arrestato



SASSARI - Una lite è finita con un accoltellamento in un quartiere popolare di Sassari. La discussione, a quanto pare per futili motivi, tra la vittima e il suo aggressore è iniziata nel quartiere di Latte Dolce, di fronte a una tabaccheria.



I colpi inferti sarebbero almeno due, uno dei quali ha colpito un polmone. L'uomo è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata, le sue condizioni sono gravi.



Le indagini sono seguite dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Sassari, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì. Il presunto responsabile è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, si tratta di un 50enne già noto alle forze dell'ordine. Recuperato e messo sotto sequestro il coltello usato per l'aggressione.