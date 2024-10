Cor 28 settembre 2021 Puigdemont, sit-in il 4 ottobre a Sassari «L’autodeterminazione e il voto sono un diritto, non un delitto. Democrazia per la Catalogna, libertà per il presidente Puigdemont». iRS, ProgReS, Torra, FEM-Marenostrum, Sardigna Natzione, Movimento Omosessuale Sardo, Òmnium Cultural de l’Alguer invitano tutti ad aderire



SASSARI - «Le questioni politiche devono essere risolte politicamente e non nelle aule di tribunale». iRS, ProgReS, Torra, FEM-Marenostrum, Sardigna Natzione, Movimento Omosessuale Sardo, Òmnium Cultural de l’Alguer invitano tutti ad aderire e partecipare al sit-in di solidarietà che si terrà lunedì 4 ottobre davanti alla Corte d’Appello di Sassari, in via Budapest 34 alle ore 9. L’autodeterminazione e il voto sono un diritto, non un delitto. Democrazia per la Catalogna, libertà per il presidente Puigdemont.