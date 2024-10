S.A. 1 ottobre 2021 Vaccini: 72% dei sardi è vaccinato Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe l´´Isola è la quinta regione tra quelle più avanti nella campagna vaccinale, dietro la Lombardia, la Toscana, il Molise e la Puglia



CAGLIARI - Si ferma al 72,2% la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna. Il dato è leggermente più alto rispetto alla media italiana ferma al 71,3% secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.



Vi è poi un ulteriore 5,1% (media Italia 4,7%) che ha ricevuto solo la prima dose. L'Isola è la quinta regione tra quelle più avanti nella campagna vaccinale, dietro la Lombardia, la Toscana, il Molise e la Puglia.



Gli over 50 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 10,1% (media Italia 9,9%). Il tasso di copertura delle terze dosi è, invece, pari al 3,2%, mentre la media italiana è del 6,6%. Complessivamente in Sardegna sono state somministrate 2.365.556 dosi dall'avvio della campagna l'87,2% delle 2.711.544 consegnate dalla struttura commissariale.