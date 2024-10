S.A. 4 ottobre 2021 Blackout WhatsApp, Instagram e Facebook Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook. Non sono ancora note le cause, né l´estensione del disservizio



ALGHERO - Da quasi due ore ci sono problemi per WhatsApp, Instagram e Facebook. Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook. Non sono ancora note le cause, né l'estensione del disservizio. L'ultimo blackout dei social di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo ma era durato solo 45 minuti. Quello ancora precedente è del 3 luglio 2019.