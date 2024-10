G.P. 5 ottobre 2021 Domenica in famiglia al Museo Sanna Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@Mu 2021 “Nulla accade prima di un sogno”. Domenica 10 ottobre 2021 alle 10.00” al Museo Archeologico ed Etnografico Nazionale “G.A. Sanna” di Sassari



SASSARI - I bambini al Museo: un’esperienza unica da raccontare. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo –

F@Mu 2021, quest’anno dedicata al tema “Nulla accade prima di un sogno”, domenica 10 ottobre 2021, alle 10.00, il Museo Archeologico ed Etnografico Nazionale “G.A.Sanna”di Sassari, aprirà le porte del Padiglione Etnografico ai più piccoli con un percorso dedicato.



Per l’occasione, ad accompagnare la visita alla mostra Sulle tracce di Clemente, ideata e progettata da Antonio Marras, sarà una breve guida cartacea che guiderà i piccoli e le loro famiglie alla scoperta dei principali temi dell’esposizione. Al termine del percorso i bambini potranno partecipare ad un laboratorio di disegno.



Ognuno bambino potrà realizzare il museo dei propri sogni. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione da effettuare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica

drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@beniculturali.it. ’ingresso e le attività sono gratuiti.