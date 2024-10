Cor 6 ottobre 2021 Ryanair apre la base a Venezia, attesa su Alghero La compagnia low cost irlandese rafforza ulteriormente l’impegno a supporto della ripresa del settore turistico del Veneto. Occhi puntati sulla possibile riapertura della base sarda di Alghero



ALGHERO - 3 nuovi 737 “Gamechanger”, 100 nuovi posti di lavoro, 18 nuove rotte e 24 tratte in totale, oltre 160 voli settimanali: sono i numeri divulgati questa mattina da Ryanair, annunciando l'apertura della nuova base sull'aeroporto italiano di Venezia "Marco Polo". La compagnia low cost irlandese rafforza ulteriormente l’impegno a supporto della ripresa del settore turistico del Veneto, con 86 rotte totali dall’estate 2022 tra gli scali Venezia Marco Polo, Treviso e Verona. Tra i nuovi voli anche il Cagliari-Venezia.



Anche in Sardegna cresce l'attesa per la possibile riapertura dell'hub sull'aeroporto di Alghero, già base per lunghi anni dal 2009, poi chiusa in seguito ai noti problemi della Sogeaal ed i rapporti altalenanti con la Regione Sardegna, al tempo azionista di riferimento della società di gestione aeroportuale.



Mancano ancora conferme dall'Irlanda, ma le indiscrezioni iniziano a trapelare all´indomani del rilascio della programmazione estiva per la prossima stagione. La compagnia low cost irlandese riprevede di basare gli aeromobili sulla pista del Riviera del Corallo e riconferma, in blocco, tutte le tratte già operative nel 2021. Per Alghero ed il territorio la riapertura della base Ryanair sarebbe un gradito ritorno, solo accarezzato lo scorso anno, frutto dell'accordo siglato dal 2019.