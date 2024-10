S.A. 6 ottobre 2021 Vaccini, al via terza dose: chi può prenotare L´Ats sulla base delle indicazioni nazionali apre le prenotazioni per le persone fragili con le seguenti patologie



SASSARI - In Sardegna è possibile prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid. L'Ats fa sapere che, sulla base delle indicazioni nazionali, le adesioni tramite il portale delle Poste, Atm, call center o portalettere, sono riservate alle persone con le seguenti patologie: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); in attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); - patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.