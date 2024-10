S.A. 8 ottobre 2021 Continuità, ultima chiamata: offerte entro lunedì Dopo il fallimento del primo bando e l'esclusione di Ita e Volotea (con ricorso di quest'ultimo vettore), questa è l'ultima chance per ottenere i collegamenti dal 15 ottobre, data in cui smetterà di operare Alitalia



ALGHERO - Lunedì 11 ottobre alle 13 è la nuova scadenza per la procedura negoziata con la quale la Regione Sardegna vuole affidare in emergenza i prossimi sette mesi di continuità territoriale. In ballo c'è l'affidamento del servizio in convenzione dei collegamenti tra Alghero, Cagliari e Olbia con Roma e Linate. Dopo il fallimento del primo bando e l'esclusione di Ita e Volotea (con ricorso di quest'ultimo vettore), questa è l'ultima chance per ottenere i voli dal 15 ottobre, data in cui smetterà di operare Alitalia. «A partire dalle ore 15 il seggio di gara si insedierà per la verifica delle offerte con l’obiettivo di chiudere la procedura con immediatezza» fa sapere la Regione. Sono partite giovedì sera le lettere di invito all'indirizzo dei 12 vettori aerei che operano sul territorio nazionale. Alla compagnia che si aggiudicherà i collegamenti serviranno, infatti, due o tre giorni per implementare i sistemi di prenotazione e definire gli slot e le altre questioni tecniche.