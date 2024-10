Cor 8 ottobre 2021 In Appello 12 anni per la morte dell´amico La Corte d´assise di Sassari ha riconosciuto le attenuanti generiche e la semi infermità mentale al 21enne di Alghero, reo confesso dell´omicidio di Alberto Melone. La tragedia la sera del 5 aprile 2019 in una casa di Piazza Teatro



ALGHERO - Si riduce in secondo grado la condanna per il giovane che la sera del 5 aprile del 2019 uccise in circostanze misteriose l'amico 19enne con un colpo di pistola all'interno di un appartamento della centralissima Piazza del Teatro di Alghero. Il giovane aveva da subito ammesso di aver sparato contro il suo amico, ma solo per un errore. Condannato in primo grado con rito abbreviato a 15 anni e 4 mesi, questa mattina la Corte d'assise di Sassari ha riconosciuto le attenuanti generiche e la semi infermità mentale a Lukas Saba, difeso dagli avvocati Gabriele Satta e Pasquale Ramazzotti, confermando la pena a 12 anni di reclusione (la Procura generale aveva chiesto per lui 13 anni e 4 mesi).