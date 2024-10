Cor 8 ottobre 2021 Si ribaltano in mare, velisti in salvo ad Alghero Provvidenziale l´intervento degli uomini Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. Intervento di soccorso anche in prossimità della spiaggia del Lazzaretto



ALGHERO - Nel pomeriggio odierno la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero è stata allertata per un evento che ha coinvolto due velisti, i quali, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni metereologiche, si sono ribaltati con il proprio natante in prossimità dell’isolotto della Maddalenetta. Sul posto è stata immediatamente inviata la motovedetta CP 871 il cui equipaggio, con notevole perizia marinaresca, ha tratto in salvo i diportisti ed al contempo evitato che l’unità a vela potesse venir trascinata dalla corrente presso l’imboccatura del porto. Al termine dell’emergenza, a causa dei medesimi eventi meteorologici, la stessa motovedetta CP 871 è stata reimpiegata per un’ulteriore intervento di soccorso di un bagnante in difficoltà al Lazzaretto.