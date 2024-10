Cor 9 ottobre 2021 Tuffo a Porto Torres per il campione Paltrinieri gli atleti della nazionale italiana di nuoto di fondo ospitati presso la struttura che in città offre i corsi di nuoto per tutte le età. Viste le condizioni del mare proibitive hanno scelto di potersi allenare in un impianto vicino ad Alghero, dove si svolgerà la quinta tappa della Coppa europea di nuoto in acque libere



PORTO TORRES - Un tuffo nella piscina Libyssonis di Porto Torres per gli atleti della nazionale italiana di nuoto di fondo ospitati presso la struttura che in città offre i corsi di nuoto per tutte le età. Viste le condizioni del mare proibitive hanno scelto di potersi allenare in un impianto vicino ad Alghero, dove si svolgerà la quinta tappa della Coppa europea di nuoto in acque libere, un percorso di 10 chilometri che chiude la stagione Len (Lega europea del nuoto) a cui parteciperanno campioni e campionesse giunte da ogni parte di Europa.



Nella piscina di Porto Torres oltre la squadra azzura composta da 12 atleti, anche il plurititolato Gregorio Paltrinieri che si è concesso un allenamento in disciplina di circa due ore insieme ai nuotatori italiani. Il campione conquistò la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016 avvicinandosi al record del mondo. Hanno scelto la vasca del Libyssonis anche un’atleta tedesca, due nuotatori francesi e un’altra di San Marino. Una giornata speciale per i clienti abituali della struttura e per gli stessi gestori. «Per noi di Porto Torres è stato motivo di soddisfazione e orgoglio – ha detto Danilo Russu, presidente della Federnuoto Sardegna - un momento di riconoscimento anche per questo impianto capace di essere in grado di ospitare campioni di questo calibro».