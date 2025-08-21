S.A. 11:00 Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa Gli uffici comunali stanno verificando la fattibilità economica dell’intervento con il supporto di una appropriata valutazione tecnica dell’operazione. Il comunicato del Comune segue l´appello e la raccolta firme promossa dai volontari della Struttura di Pala Pilastru per salvare il centro e gli animali custoditi







ALGHERO - Il futuro del canile municipale è al centro delle attenzioni dell'Amministrazione comunale di Alghero, «nella consapevolezza del valore che la struttura ha nella preservazione del benessere animale e del ruolo che svolge quale punto di riferimento per operatori e per i cittadini» si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Stampa del Comune. Il comunicato dell'Ente segue l'appello e la raccolta firme promossa dai volontari della Struttura di Pala Pilastru per salvare il centro e gli animali custoditi [ LEGGI ].

Di più: «L'Amministrazione sta proseguendo nel percorso amministrativo avviato dalla Commissione Consiliare che nell'Ottobre 2024 valutò l'indicazione di acquisto con il mandato agli uffici del Servizio Ambiente per ogni approfondimento necessario. Il procedimento è proseguito con una nuova presa di visione dello stato dell'iter parte degli uffici con l'effettuazione di accertamenti conoscitivi sulla consistenza patrimoniale del bene. Si sta ora verificando la fattibilità economica dell'intervento con il supporto di una appropriata valutazione tecnica dell'operazione». «Trattandosi di risorse pubbliche di questa entità – conclude l'assessore all'Ambiente Raniero Selva – gli uffici stanno valutando attentamente tutti gli aspetti dal punto di vista Amministrativo e della consistenza della spesa. L'intento è comunque quello di definire il procedimento».