Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteServizi › Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia
S.A. 11:06
Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia
Ufficiale la presa in servizio, dal 4 e dal 15 settembre, delle dottoresse Alessia Cossu e Giovanna Tanda, con ambulatorio entrambe in città. Orari
Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia

ALGHERO - Da settembre prenderanno servizio ad Alghero altri due medici di medicina generale con incarico di titolarità: «Come Azienda, nonostante la carenza di medici sul territorio, stiamo cercando
di garantire alla popolazione la continuità assistenziale, avviando per tempo le procedure per la copertura delle sedi carenti o, in assenza di medici, con l’Attivazione degli Ascot», spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro. Dopo la dottoressa Patrizia Meloni, che dal 25 agosto garantirà la sua attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo, a prendere servizio saranno: la dottoressa Alessia Cossu con ambulatorio in via XX Settembre n. 86 inizio attività dal 4 settembre. Orari: dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00, Giovedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30; la dottoressa Giovanna Tanda con ambulatorio di via Pacinotti n.26 inizio attività dal 15 settembre. Orari: dal lunedì al mercoledì, dalle ore 09.00 alle 11.00, Giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00

Come effettuare la scelta del medico? Dalla data di inizio dell’attività (quindi il 4 per la Cossu e il 15 per la Tanda) sarà possibile effettuare la scelta del medico attraverso una delle seguenti procedure: presentandosi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di Alghero, in via degli Orti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00)
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/8Alghero: bagnanti tra i rifiuti di Ferragosto
13/8Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto
31/7Aou Sassari, cassa ticket: gli orari di agosto
30/7Scelta e revoca del medico online
30/7Ufficio denunce nascita al Materno Infantile
25/7Alghero: nuovi orari all´Ascot
15/7Caos rifiuti e case fantasma. «Task-force contro irregolari»
14/7«Discariche al posto dei cassonetti»
14/7Differenziata al 75% ma i cestini. scoppiano: caccia ai maleducati
3/7A Castelsardo ritorna lo sportello Suape
« indietro archivio servizi »
23 agosto
Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa
22 agosto
«Via gli ecobox, ecco l´isola interrata»
22 agosto
Online il bando ricerca scientifica



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)