S.A. 11:06 Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia Ufficiale la presa in servizio, dal 4 e dal 15 settembre, delle dottoresse Alessia Cossu e Giovanna Tanda, con ambulatorio entrambe in città. Orari



ALGHERO - Da settembre prenderanno servizio ad Alghero altri due medici di medicina generale con incarico di titolarità: «Come Azienda, nonostante la carenza di medici sul territorio, stiamo cercando

di garantire alla popolazione la continuità assistenziale, avviando per tempo le procedure per la copertura delle sedi carenti o, in assenza di medici, con l’Attivazione degli Ascot», spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro. Dopo la dottoressa Patrizia Meloni, che dal 25 agosto garantirà la sua attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo, a prendere servizio saranno: la dottoressa Alessia Cossu con ambulatorio in via XX Settembre n. 86 inizio attività dal 4 settembre. Orari: dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00, Giovedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30; la dottoressa Giovanna Tanda con ambulatorio di via Pacinotti n.26 inizio attività dal 15 settembre. Orari: dal lunedì al mercoledì, dalle ore 09.00 alle 11.00, Giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00



Come effettuare la scelta del medico? Dalla data di inizio dell’attività (quindi il 4 per la Cossu e il 15 per la Tanda) sarà possibile effettuare la scelta del medico attraverso una delle seguenti procedure: presentandosi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di Alghero, in via degli Orti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00)