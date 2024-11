G.P. 12 ottobre 2021 San Sperate, alla guida senza patente San Sperate, guida senza patente un´auto rubata: denunciato



SAN SPERATE. È stato fermato, senza patente, alla guida di un'auto rubata, così un giovane di 25 anni di Villaspeciosa senza fissa dimora è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di San Sperate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione e reiterazione di guida senza patente.



Il giovane disoccupato, con precedenti denunce a carico, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, è stato sorpreso dai militari mentre viaggiava in una strada secondaria a San Sperate alla guida di una Fiat 600 intestata a una trentaquattrenne di Cagliari, domiciliata a Uta, commessa, a cui l’auto era stata rubata il 26 luglio scorso e della cui sottrazione la ragazza aveva fatto denuncia presso la Stazione carabinieri del proprio paese. L'auto è stata restituita alla proprietaria.