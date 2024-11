G.P. 12 ottobre 2021 Esercito: cambio al vertice Cambio del Comandante del Reparto Supporto Generale del Comando Militare dell’Esercito Sardegna. Il Tenente Colonnello Mauro Fiori cede il Comando al Tenente Colonnello Manuel Pilia



CAGLIARI – Si è svolta venerdì scorso, nella Caserma intitolata al Maggiore d’artiglieria Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria “Carlo Ederle”, la cerimonia di avvicendamento fra il Tenente Colonnello Mauro Fiori cedente e il parigrado Manuel Pilia subentrante, al comando del Reparto Supporto Generale del Comando Militare Esercito Sardegna.



La cerimonia, svolta nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del COVID-19, alla presenza del Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito Sardegna Colonnello Alessio Degortes, ha avuto inizio con il messaggio di saluto del Tenente Colonnello Fiori che ha ringraziato il personale militare e civile per l’impegno e la professionalità dimostrata, enfatizzando la competenza, la dedizione e la solidarietà emersa in occasione del supporto fornito al Servizio Sanitario regionale nelle attività di contrasto e prevenzione della pandemia, in particolare durante l’operazione “ad adiuvandum”, che ha interessato l’intera area Metropolitana di Cagliari.



Il Tenente Colonnello Fiori ha lasciato il Comando Militare Esercito Sardegna per assumere un altro incarico presso la Brigata “SASSARI” in Sassari. Il Tenente Colonnello Manuel Pilia proviene dal Comando Brigata “Sassari”. Originario di Cagliari ha 41 anni, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola di Applicazione di Torino e il 139° corso di Stato Maggiore.



Nella foto: la cerimonia di avvicendamento fra Mauro Fiori e Manuel Pilia