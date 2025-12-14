Cor 15:01 Cybersicurezza: la Regione rafforza il sistema sanitario Un investimento complessivo di 9.735.260 euro destinato al rafforzamento della sicurezza dei sistemi informativi sanitari regionali, alla tutela dei dati sensibili e alla continuità dei servizi essenziali



CAGLIARI - Prosegue l’impegno della Regione Sardegna sul fronte della cybersicurezza. La Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e ARES Sardegna per l’attuazione della Misura #55 della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, finanziata dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, per un investimento complessivo di 9.735.260 euro destinato al rafforzamento della sicurezza dei sistemi informativi sanitari regionali, alla tutela dei dati sensibili e alla continuità dei servizi essenziali.



L’intervento, promosso dalla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, si inserisce nel percorso di modernizzazione del Sistema Regione e punta a rafforzare la resilienza delle infrastrutture digitali in un settore particolarmente esposto a minacce informatiche e rischi sistemici. Le attività previste comprendono il potenziamento delle infrastrutture di sicurezza, l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, il rafforzamento della governance e una adeguata formazione del personale.



La convenzione definisce un modello di governance strutturato: la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT curerà il coordinamento e il monitoraggio degli interventi, mentre ARES Sardegna opererà quale soggetto attuatore responsabile delle attività tecniche e della rendicontazione, in raccordo con la Direzione generale della Sanità. Il sistema di controllo previsto garantisce tracciabilità delle risorse, verifica costante dell’avanzamento e capacità di intervento tempestivo.