Cor 9:18 Formazione per i Barracelli di Alghero Formazione Tecniche e Tattiche Operative, Spray OC e Bastone estensibile PRG580 per operatori di polizia locale rurale, un corso di formazione IPTS per i Comandi dei Barracelli di Alghero, Macomer, Sennori e Sorso



ALGHERO - Nei giorni 29 e 30 novembre si è tenuto ad Alghero un corso di formazione IPTS (International Police Training System) sui Protocolli Operativi sulla difesa personale operativa, contenzione del soggetto non collaborativo e ammanettamento, Protocolli Operativi e Utilizzo dello Spray OC e bastone estensibile PRG580. I Comandi Barracelli di Alghero, Macomer, Sennori e Sorso, uniti sotto la sigla del Sindacato Autonomo Barracelli, hanno deciso di fare sistema e con senso del dovere si sono uniti in un progetto formativo, che proseguirà anche nel prossimo futuro, permettendo un evidente generale accrescimento delle capacità operative.



Il corso, tenuto dal Team Istruttori IPTS Sardegna, ha visto la partecipazione attiva di numerosi Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti dei comandi interessati. Le giornate formative hanno permesso di acquisire le capacità giuridiche e tecniche per l’impiego professionale degli strumenti di autotutela, fornendo agli operatori le competenze operative necessarie per affrontare le situazioni più complesse nel rispetto delle normative vigenti. L’obiettivo è migliorare la professionalità degli appartenenti alle Compagnie dei Barracelli, attraverso un allenamento operativo, acquisendo protocolli operativi e di sicurezza nonché procedure d’intervento che tengano conto del contesto operativo e dell’ambiente nel quale si va ad operare.



Gli strumenti teorici e la conoscenza pratica dei Protocolli Operativi e di Sicurezza forniscono le competenze di base ai singoli operatori di polizia rurale nel gestire i compiti di istituto, garantendo l’incolumità del singolo operatore durante l’intervento e tutelando la sicurezza del cittadino. Le conoscenze giuridiche, tecniche ed operative garantiscono allo stesso tempo i principi della prevenzione e della protezione sul luogo di lavoro (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008).

Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. «I nostri sentiti ringraziamenti vanno al Team Istruttori IPTS Sardegna, Giuseppe Mancosu, Salvatore Pinna e Antonio Chessa, che come sempre hanno svolto un lavoro impeccabile condotto con grande professionalità».