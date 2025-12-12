 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza › Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
Cor 18:39
Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
Criminalità organizzata e corruzione: il gruppo Uniti per Alessandra Todde richiede l’istituzione di una Commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata
Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta

CAGLIARI - I consiglieri regionali Sebastian Cocco, Giuseppe Frau e Valdo Di Nolfo, del gruppo Uniti per Alessandra Todde, hanno presentato al Consiglio regionale una richiesta formale di istituzione di una Commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna. L’iniziativa nasce in seguito alla grande e partecipata assemblea promossa dal Comune di Uta, che ha messo in evidenza l’urgenza di dotare la Regione di uno strumento stabile di monitoraggio, e dalla necessità di rafforzare gli strumenti di controllo democratico in una fase segnata da ingenti investimenti pubblici, dall’attuazione del PNRR e da grandi progetti strategici come l’Einstein Telescope.

«La Sardegna non può essere solo un terminale delle scelte altrui — dichiara Sebastian Cocco, primo firmatario della richiesta —. La presenza nell’Isola di detenuti al 41-bis e in alta sorveglianza, la vulnerabilità degli appalti e l’enorme mole di risorse pubbliche che transita nel sistema regionale richiedono un ruolo attivo del Consiglio nella prevenzione delle infiltrazioni criminali e nella tutela della legalità». «Serve uno sguardo vigile e continuativo — aggiunge Giuseppe Frau —. Gli enti locali, la sanità, le società partecipate e l’intero sistema degli appalti sono oggi esposti più che mai. Una Commissione permanente garantirebbe trasparenza, monitoraggio costante e capacità di intervento preventivo».

«Oggi contrastare i fenomeni criminali significa anche saper leggere i dati — conclude Valdo Di Nolfo —. Per questo riteniamo fondamentale dotare il Consiglio di strumenti digitali e di intelligenza artificiale, capaci di tracciare i flussi finanziari e individuare tempestivamente eventuali anomalie. È un passo decisivo per rafforzare la credibilità delle nostre istituzioni». I contenuti completi della richiesta verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per la prossima settimana.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/12/2025
Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari
Si tratta di due pick-up allestiti con moduli antincendio da utilizzare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori
11/12Carabinieri, concorso per 65 posti
10/1241Bis: Todde a Meloni: «Sardegna a rischio mafia»
10/12Vigili Sassari: prevenzione contro le truffe
3/12Todde visita la colonia penale a Mamone
2/12Formazione per i Barracelli di Alghero
27/11Polizia all´Università delle Tre Età
26/11Protezione civile, nuova governance
24/11Violenza di genere: progetto Polizia Locale
20/11Garanti dei detenuti, compensi per Alghero e Sassari
13/11Nuovo mezzo antincendio a Bosa
« indietro archivio sicurezza »
14 dicembre
S´illuminano le "Nasse in Luce"
14 dicembre
In Sardegna ritornano pioggia e temporali
14 dicembre
L´Alghero strapazza il Campanedda



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)