Cor 18:39 Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta Criminalità organizzata e corruzione: il gruppo Uniti per Alessandra Todde richiede l’istituzione di una Commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata



CAGLIARI - I consiglieri regionali Sebastian Cocco, Giuseppe Frau e Valdo Di Nolfo, del gruppo Uniti per Alessandra Todde, hanno presentato al Consiglio regionale una richiesta formale di istituzione di una Commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna. L’iniziativa nasce in seguito alla grande e partecipata assemblea promossa dal Comune di Uta, che ha messo in evidenza l’urgenza di dotare la Regione di uno strumento stabile di monitoraggio, e dalla necessità di rafforzare gli strumenti di controllo democratico in una fase segnata da ingenti investimenti pubblici, dall’attuazione del PNRR e da grandi progetti strategici come l’Einstein Telescope.



«La Sardegna non può essere solo un terminale delle scelte altrui — dichiara Sebastian Cocco, primo firmatario della richiesta —. La presenza nell’Isola di detenuti al 41-bis e in alta sorveglianza, la vulnerabilità degli appalti e l’enorme mole di risorse pubbliche che transita nel sistema regionale richiedono un ruolo attivo del Consiglio nella prevenzione delle infiltrazioni criminali e nella tutela della legalità». «Serve uno sguardo vigile e continuativo — aggiunge Giuseppe Frau —. Gli enti locali, la sanità, le società partecipate e l’intero sistema degli appalti sono oggi esposti più che mai. Una Commissione permanente garantirebbe trasparenza, monitoraggio costante e capacità di intervento preventivo».



«Oggi contrastare i fenomeni criminali significa anche saper leggere i dati — conclude Valdo Di Nolfo —. Per questo riteniamo fondamentale dotare il Consiglio di strumenti digitali e di intelligenza artificiale, capaci di tracciare i flussi finanziari e individuare tempestivamente eventuali anomalie. È un passo decisivo per rafforzare la credibilità delle nostre istituzioni». I contenuti completi della richiesta verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per la prossima settimana.