A Volotea i voli in continuità territoriale

CAGLIARI - E' Volotea ad aggiudicarsi definitivamente la procedura negoziata per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna. Come previsto, con il ribasso d'asta è stata la compagnia spagnola low cost a battere la concorrenza di Ita dopo aver presentato le offerte più vantaggiose per la copertura dei voli dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022. L'assessorato dei Trasporti ha disposto l'esecuzione d'urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti dopo il caos degli ultimi giorni.



Rispetto alla base d'asta di 37 mln, Ita ha presentato un'offerta di 28,4 mln (ribasso 8,5 mln), Volotea di 21 milioni (ribasso 15,9 mln): una differenza di 7,3 mln che premia il low cost. Alle casse della Regione la continuità costerà 21mln e non 37, con la vittoria di Ita invece il costo sarebbe stato di 28 mln. E' su Cagliari che Volotea ha voluto sbaragliare la concorrenza, offrendo uno sconto del 41,6% rispetto alla base d'asta sui collegamenti con Fiumicino e Linate (contro il -12% e -23% di Ita). Ribasso del 40,6% a Olbia (Ita ha proposto -15% e -21%) e del 23,1% ad Alghero (Ita si è fermata a -3% e -11%).



«Siamo molto soddisfatti dall’esito di questa gara, che rappresenta un grande risultato e riconferma l’attenzione della compagnia nei confronti della Sardegna, della sua gente e dei nostri numerosi dipendenti basati sull’isola, che lavoreranno su queste rotte. La Sardegna è da sempre territorio strategico per la crescita del nostro network e dal 2012, abbiamo trasportato più di 1,5 milioni di passeggeri a Cagliari e più di 2 milioni a Olbia. Queste sei nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita. Allo stesso tempo, l’avvio dei nuovi collegamenti, ci permette di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale» ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. La compagnia, che ha confermato l'apertura della sua terza base sarda ad Alghero, che si aggiungerà a quelle di Olbia e Cagliari, opererà il servizio fino al 14 maggio 2022 con una tariffa agevolata di 39 euro (tasse escluse) da e per Roma Fiumicino e di 47 euro (tasse escluse) da e per Milano Linate, riservata a tutti i residenti in Sardegna.



