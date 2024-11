Cor 13 ottobre 2021 «Scuse Alitalia, insulto ai sardi» La deputata di Alghero del Movimento 5 Stelle ritorna a chiedere le immediate dimissioni del Governatore Christian Solinas e dell´assessore ai Trasporti della giunta regionale, in merito al caos scoppiato sulla continuità territoriale



ALGHERO - «Leggere il comunicato stampa del presidente della Regione Sardegna diffuso in queste ore, con il quale si attribuisce il caos sui voli al fallimento di Alitalia, è un insulto a tutti i sardi. La sorte di Alitalia non si conosce da ieri, ma forse Solinas è rimasto per tanto tempo “isolato” o non avrà avuto a disposizione la consueta rassegna stampa. Ammesso e non concesso che il nostro presidente non avesse sentito la notizia, ci può spiegare com'è che in 2 anni non è stato in grado, insieme all’assessore Todde, di redigere un bando di continuità territoriale? Considerato, oltretutto, che eravamo già abbondantemente in regime di proroga? Io credo che in questi casi la cosa migliore da fare sia ammettere di aver sbagliato. E successivamente rassegnare le dimissioni». La deputata di Alghero del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, ritorna a chiedere le immediate dimissioni del Governatore sardo Christian Solinas e dell'assessore ai Trasporti della giunta regionale, in merito al caos scoppiato sulla continuità territoriale.



Nella foto: l'assessore ai Trasporti della regione Sardegna, Todde