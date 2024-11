S.A. 18 ottobre 2021 La denuncia: via canneto dallo stagno a Cabras E´ l’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) a denunciare il fatto. L’area è tutelata: appartiene al demanio marittimo, è tutelata con vincolo paesaggistico, rientra nel sito di importanza comunitaria e nella zona di protezione speciale



CABRAS - Il canneto sulle sponde dello stagno di Cabras è stata tagliato. E' l’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) a denunciare il fatto per cui ha già inoltrato «una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali alle amministrazioni pubbliche competenti».



Coinvolti il Ministero della Cultura, la Direzione generale della Pianificazione e della Vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, la Capitaneria di Porto di Oristano, il Comune di Cabras, il Servizio valutazioni ambientali della Regione autonoma della Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.



L’area è tutelata: appartiene al demanio marittimo, è tutelata con vincolo paesaggistico, rientra nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) e nella zona di protezione speciale (Z.P.S.). «Sponde e canneti sono fondamentali per la sosta e la nidificazione dell’avifauna selvatica e non si conoscono motivazioni e finalità di un taglio così drastico e radicale» commentano da Grig.